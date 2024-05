A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Catalogna 2024

Il Gran Premio di Catalogna 2024 di MotoGP andrà in scena nell’odierna giornata di domenica 26 maggio. Nonostante la concomitanza con la Formula Uno, non ci saranno cambiamenti rispetto agli orari canonici.

La MotoGP chiuderà il programma. Verrà dunque seguito il canonico ordine in cui le danze saranno aperte dalla Moto3 in mattinata; seguirà dal Moto2 a ridosso dell’ora di pranzo; infine, spazio alla top-class nel primo pomeriggio.

Nel 2023 si corse a inizio settembre. In MotoGP dominò l’Aprilia, capace realizzare una doppietta con Aleix Espargarò davanti a Maverick Viñales. La Sprint fu appannaggio del già citato Espargarò. Le classi inferiori premiarono Jake Dixon e David Alonso. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Catalogna in TV. Come?

GP CATALOGNA 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare del Montmelò. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP CATALOGNA 2024

PALINSESTO DOMENICA 26 MAGGIO

Ore 13.00, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 14.20, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 16.00, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP CATALOGNA 2024

PALINSESTO DOMENICA 26 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40-9.50, MotoGP, Warm-up

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP – GP CATALOGNA 2024

Le gare di ogni classe saranno proposte in replica su Sky Sport MotoGP (207) ai seguenti orari

MotoGP: ore 19.00; 21.00 e 23.00

Moto2: prima replica all’0.00 della notte su lunedì

Moto3: ore 17.00

Dalla notte di lunedì 27 maggio, le repliche saranno trasmesse continuamente e per giorni.