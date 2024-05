A che ora corre domani Jacobs al Roma Sprint Festival: dove vederlo in tv, streaming, avversari

Marcell Jacobs sarà una delle grandi stelle del Roma Sprint Festival, che andrà in scena sabato 18 maggio presso lo Stadio dei Marmi nella Capitale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà sulla distanza prediletta, sarà la sua seconda uscita stagionale a livello individuale dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville qualche settimana fa. Il velocista lombardo, che ha poi contribuito alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Messia dell’atletica tricolore sta cercando la miglior forma possibile in vista dei Giochi, dove vuole essere assolutamente competitivo per cercare una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Marcell Jacobs affronterà su tutti Chituru Ali, velocista comasco sceso a un superbo 10.06 poche settimane fa a Dubai e che insegue un ulteriore miglioramento cronometrico. Entrambi sperano di correre in dieci secondi netti, in modo da ottenere il minimo di ammissione alle Olimpiadi.

Si preannuncia un confronto decisamente vibrante, acceso e appassionante. L’auspicio è che Marcell Jacobs dia un ulteriore segnale, come quello ammirato sul lanciato di Jacksonville. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL

Sabato 18 maggio

Ore 18.55 100 metri al Roma Sprint Festival, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

COME VEDERE MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.