A che ora Arnaldi-Rublev oggi in tv, Roland Garros 2024: programma e streaming

Matteo Arnaldi, ipotecata ormai aritmeticamente (in attesa della convocazione ufficiale da parte del CONI) la qualificazione olimpica in singolare per i Giochi di Parigi, si appresta a scendere in campo nuovamente quest’oggi per il terzo turno del Roland Garros 2024 contro il russo Andrey Rublev, avversario estremamente temibile e già capace di vincere due Masters 1000 in carriera sulla terra battuta.

Un solo precedente tra i due, vinto da Rublev 7-5 6-3 l’anno scorso sul cemento indoor di Vienna. Il 23enne ligure, reduce da due ottimi successi contro i francesi Arthur Fils e Alexandre Muller, dovrà però alzare ulteriormente l’asticella per sconfiggere il numero 6 al mondo ed eguagliare il suo miglior risultato in un Major, gli ottavi degli US Open 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Rublev, terzo turno del Roland Garros 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN, Eurosport.it, discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-RUBLEV ROLAND GARROS 2024

Venerdì 31 maggio

Secondo match dalle ore 11.00 Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev – Diretta tv su Eurosport 2

In precedenza, sul Suzanne Lenglen, si disputerà il match Cocciaretto-Samsonova.

PROGRAMMA ARNALDI-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.