WTA Madrid, Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate al primo turno nel doppio

Finisce al primo turno l’avventura di Jasmine Paolini e di Sara Errani nel primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola le due azzurre sono state piegate dalle due russe Mirra Andreeva / Vera Zvonareva per 7-5 6-4 in 1 ora e 22 minuti di partita. Il servizio è stato il fondamentale che ha maggiormente penalizzato le italiane, non in grado di contrapporsi alle qualità delle avversarie da questo punto di vista.

Nel primo set il settimo game è quello del break delle russe, che approfittano delle incertezze delle nostre portacolori. Brave pero Errani e Paolini a rispondere presente nel gioco successivo e a ottenere il contro-break immediato. Nelle fasi delicate della frazione Andreeva e Zvonareva giocano meglio, prima sventando due set-point costruiti da Jasmine e Paolini e poi facendo calare il sipario sul parziale (7-5), grazie al break dell’undicesimo game.

Nel secondo set Andreeva e Zvonareva vanno avanti di due break e mettono da loro il parziale. Le due italiane cercano di tornare in partita con il parziale contro-break dell’ottavo game, ma devono comunque capitolare sullo score di 6-4. Una prestazione quella del doppio azzurro anche frutto delle fatiche di Sarita, uscita di scena nel secondo turno contro Beatriz Haddad Maia