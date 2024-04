ATP Madrid 2024, clamorosa eliminazione per Tsitsipas. Monteiro firma l’impresa

Prima sorpresa di questa giornata nel Masters1000 di Madrid. Il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del ranking), tra i favoriti della vigilia, è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Monteiro (n.118 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4. Una prestazione eccellente quella del sudamericano, con l’89% di prime di servizio in campo e in grado di mettere in difficoltà l’ellenico lungo la diagonale di rovescio. Da dire, decisamente sottotono la prova del nativo di Atene, molto lontano dai livelli raggiunti a Montecarlo.

Nel primo set il brasiliano è molto bravo a tenere il primo turno di servizio e poi a mettere grande pressione sul lato sinistro di Tsitsipas. Il greco fatica a contenere le accelerazioni mancine di Monteiro, abilissimo a sfruttare l’incrocio dritto-rovescio. E così, matura il break nel terzo game. Uno strappo decisivo nella storia del parziale, visto un rendimento straordinario di Monteiro alla battuta (94% di prime di servizio in campo, con il 77% dei punti).

Nel secondo set il sudamericano è molto bravo a interpretare il momento e a ottenere il break in apertura, forzando sovente all’errore l’ellenico. Tsitsipas rischia di affondare nel quinto e nel settimo game, cancellando due palle del doppio break, nonché due palle match nel nono. Un scatto d’orgoglio di Stefanos c’è nel decimo gioco, con un break point costruito ma non sfruttato. Monteiro tiene botta e archivia la pratica sul 6-4.

Leggendo le statistiche, oltre al dato al servizio enunciato, stupisce in negativo il 58% di prime di servizio in campo di Tsitsipas, un riscontro che ha fatto una grande differenza visto il rendimento del brasiliano con il fondamentale.