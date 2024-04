WTA Bogotá 2024: risultati 1° aprile. Renata Zarazua vince facilmente, poi arriva la pioggia

La pioggia condiziona fortemente la prima giornata dedicata ai tabelloni principali della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250: a Bogotá, in Colombia, dei cinque incontri di singolare previsti uno solo viene completato, mentre due vengono sospesi e rinviati a domani, assieme agli altri due match neppure iniziati.

Sulla terra battuta outdoor, in altura (2625 metri sul livello del mare), nell’unico incontro completato nella giornata odierna la messicana Renata Zarazua è più veloce dell’arrivo della pioggia e batte la wild card colombiana Mariana Isabel Higuita Barraza col punteggio di 6-0 6-0 in appena 50 minuti di gioco.

Nei due incontri iniziati e poi sospesi per pioggia la numero 8 del seeding, la russa Kamilla Rakhimova, è in vantaggio di un set, vinto per 6-4 in 45 minuti, contro la wild card colombiana Valentina Mediorreal Arias, mentre la qualificata ucraina Katarina Zavatska è avanti 3-2, senza break, nel primo set contro la romena Irina Bara.

I due match neppure iniziati e rinviati a domani sono quelli che avrebbero dovuto vedere protagoniste la qualificata azzurra Nuria Brancaccio contro la tedesca Jule Niemeier e la numero 4 del tabellone, la spagnola Cristina Bucsa, contro la qualificata cinese Xiaodi You. Rinviati anche i tre match di doppio previsti.

WTA 250 BOGOTA’ – RISULTATI 1° APRILE

Renata Zarazua (Messico) b. Mariana Isabel Higuita Barraza (Colombia, WC) 6-0 6-0

Valentina Mediorreal Arias (Colombia, WC) c. Kamilla Rakhimova (Russia, 8) 4-6 sospesa e rinviata a domani

Katarina Zavatska (Ucraina, Q) c. Irina Bara (Romania) 3-2 sospesa e rinviata a domani

Jule Niemeier (Germania) c. Nuria Brancaccio (Italia, Q) rinviata a domani

Cristina Bucsa (Spagna, 4) c. Xiaodi You (Cina, Q) rinviata a domani