ATP Houston, vittorie di J.J.Wolf e Rinky Hijikata. Eliminato Christopher Eubanks

Un primo assaggio a Houston c’è stato in relazione di quel che sarà. Quattro le sfide del primo turno andate in scena sulla terra battuta del Texas. Pronostici rispettati nel caso di J.J.Wolf. Non viene da un grande periodo di forma lo statunitense, ma è arrivato il successo contro lo svizzero Alexander Ritschard (n.194 del ranking) con il punteggio di 6-3 2-6 6-4. Nel prossimo turno Wolf attende il vincitore del confronto tra l’altro americano Marcos Giron e il canadese Denis Shapovalov, in tabellone grazie a una wild card. L’estroso mancino nordamericano sta cercando di ritrovare il filo del discorso, dopo aver dovuto fare i conti con non pochi problemi al ginocchio.

Sconfitta invece per Christopher Eubanks. L’altissimo statunitense (n.41 del ranking) si è arreso in un doppio tie-break 7-6 (4) 7-6 (2) all’australiano Rinky Hijikata. Come si era fatto cenno su Wolf, ancor più Eubanks sta facendo fatica a esprimersi sui livelli dell’anno passato. Indubbiamente, poi, la terra non è la superficie dove si sente maggiormente a proprio agio.

Sarà dunque Hijikata a continuare nel percorso, affrontando l’altro americano Brandon Nakashima, che sta tentando di rimettersi in carreggiata dopo mesi di grande difficoltà. Il n.92 del mondo ha avuto la meglio nel confronto con il croato Duje Ajdukovic (n.115 del ranking) sullo score di 6-1 6-4.

A chiusura del cerchio è arrivata l’affermazione del belga Zizou Bergs (n.111 del mondo) contro il qualificato americano Patrick Kypson sullo score di 7-6 (5) 6-3. Quest’oggi, a partire dalle 19.00 italiane, ci sarà l’esordio di Luciano Darderi opposto al padrone di casa, Denis Kudla. Vedremo come saprà esprimersi l’italo-argentino su una terra così particolare.