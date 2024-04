ATP Estoril, Dominic Thiem e Roberto Bautista Agut approdano agli ottavi di finale. Borges sfiderà Musetti

Calato il sipario in questa giornata di incontri nell’ATP250 di Estoril. Sulla terra rossa portoghese la pioggia si è fatta sentire, andando un po’ ad alterare lo sviluppo dello schedule. Tempi dilati nei quattro match previsti e un posticipo a domani c’è stato.

Il riferimento è al confronto tra l’austriaco Jurij Rodionov (n.119 ATP) e il cileno Cristian Garin (n.112 del mondo). Una partita in cui il sudamericano si è imposto per 7-6 (3) nel primo parziale, mentre Rodionov guida 5-4 nel secondo, ma con Garin al servizio sul 30-30.

Play is CANCELLED for the night here.

Garin vs. Rodionov will finish tomorrow. pic.twitter.com/Vh3Yi8wu92

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 1, 2024