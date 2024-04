Tennistavolo, Coppa del Mondo Macao 2024: poche sorprese nella seconda giornata di gare

Seconda giornata della Coppa del Mondo 2024 di tennistavolo in quel di Macao (Cina). Un’edizione che presenta un format completamente nuovo e nella quale ogni punto ed ogni game sono fondamentali per il superamento della fase a gironi.

Non ci sono state grandi sorprese nella giornata odierna, che non presentava i grandi big al via, quantomeno al maschile. Nel gruppo del numero 1 Wang Chuqin, proseguono i buoni risultati del sudcoreano An Jaehyun che, dopo aver bloccato sul 2-2 il leader della classifica, ha impattato sul 2-2 anche con il kazako Kirill Gerassimenko (11-7, 9-11, 1-11, 12-10), portandosi provvisoriamente in testa alla classifica.

Bene anche il croato Tomislav Pucar che, dopo aver pareggiato 2-2 ieri con il numero 8 Lin Gaoyuan, ha sconfitto per 3-1 il cinese di Taipei Chih-Yuan Chuang (11-8, 5-11, 8-11, 4-11). Chi non ha dato invece continuità al risultato di ieri è l’egiziano Ahmed Salah, che aveva vinto due game contro la testa di serie numero 10 Dang Qui, mentre oggi ha ceduto per 1-3 al giapponese Shunsuke Togami (11-9, 4-11, 11-3, 11-4).

Per quanto riguarda il tabellone femminile, il percorso più interessante finora è quello fatto segnare dalla thailandese Suthasini Sawettabut: ieri ha fermato sul 2-2 l’ottava testa di serie, Mima Ito, oggi ha ripetuto questo risultato contro la statunitense Amy Wang (9-11, 11-7, 4-11, 11-7), issandosi quindi provvisoriamente in testa al raggruppamento.