Tennistavolo, Coppa del Mondo Macao 2024: pronostici ribaltati e storici pareggi nella prima giornata

La Coppa del Mondo maschile e femminile 2024 di tennistavolo, scattata quest’oggi a Macao, con un format rinnovato rispetto al passato, è iniziata con pronostici ribaltati e storici pareggi nella giornata d’apertura della prima fase a gironi.

La sudcoreana Shin Yubin ha bagnato il proprio debutto in Coppa del Mondo con un clamoroso 0-11 contro la rappresentante di Singapore Zeng Jian, riuscendo tuttavia ad evitare la sconfitta e ribaltando l’incontro a proprio favore col punteggio di 3-1 (0-11, 11-7, 11-4, 11-9). Nonostante la vittoria, Shin è riuscita ad accumulare nel complesso soltanto due punti di vantaggio (33-31).

Il primo risultato a sorpresa della giornata è arrivato grazie all’egiziano Ahmed Salah, che ha vinto due game contro Dang Qiu, decima testa di serie, nel Gruppo 11. La partita si è conclusa con un pareggio per 2-2 (8-11, 11-3, 11-7, 6-11), il primo pareggio nella storia del tennistavolo maschile. Qiu ha superato però Salah in termini di punti totali, 36 contro 32.

Impresa del croato Tomislav Pucar, che ha recuperato da uno svantaggio di 0-2 e si è assicurato due game contro il cinese Lin Gaoyuan, ottava testa di serie, pareggiando 2-2 (10-12, 7-11, 13-11, 11-8). Lin è andato in testa alla classifica per un punto (42-41), il che è più importante che mai nel nuovo sistema di gioco, poiché ogni punto conterà per decidere chi accederà alla Fase 2.

Nell’ultima partita del singolare femminile, la thailandese Suthasini Sawettabut ha ribaltato l’ottava testa di serie, Mima Ito, pareggiando la partita per 2-2 (12-14, 11-9, 11-3, 6-11), facendo segnare il primo pareggio nel singolare femminile della Coppa del Mondo. Sawettabut, però è in vantaggio in classifica, avendo vinto tre punti in più di Ito (40-37), e portandosi in una posizione privilegiata per qualificarsi per la Fase 2.

La prima giornata si è conclusa con una svolta inaspettata, dato che An Jaehyun si è aggiudicato due partite contro il numero 1 del mondo, Wang Chuqin, nonostante fosse inizialmente sotto 0-2, finendo poi la partita in pareggio sul 2-2 (9 -11, 7-11, 11-9, 11-8). Wang è riuscito ad ottenere un punto in più di An (39-38), posizionandosi in vetta al Gruppo 1.