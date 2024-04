Tennistavolo, Coppa del Mondo Macao 2024: allineati i tabelloni agli ottavi di finale con pochi scossoni

Terza giornata della Coppa del Mondo 2024 di tennistavolo a Macao (Cina): una giornata che segna la fine della fase a gironi sia nel tabellone femminile che nel tabellone maschile.

Poche sorprese tra i principali favoriti al maschile: ha passato il turno il numero 1 Wang Chuqin che ha sconfitto per 4-0 il kazako Kirill Gerassimenko (11-7, 12-10, 11-2, 11-5). Ha gestito la situazione anche il numero 2, il cinese Fan Zhendong battendo per 3-1 il nativo di Hong Kong Chun Ting Wong (11-5, 8-11, 11-9, 11-7). Non ci sono stati grandi problemi neppure per il numero 3 Liang Jingkun che ha vinto tutti gli otto game e oggi ha battuto 4-0 lo svedese Kristian Karlsson (11-6, 11-2, 11-7, 12-10). Stesso discorso per il numero 4 Ma Long che ha fatto percorso netto e oggi ha superato 4-0 il canadese Edward Ly (11-8, 11-4, 11-5, 11-4).

Anche nel femminile le prime quattro teste di serie non hanno avuto particolari problemi a superare il girone da prime della classe: Sun Yingsha ha vinto otto game su otto e ha sconfitto oggi Chen per 4-0 (11-7, 11-7, 11-9, 11-9). 4-0 anche inflitto dalla testa di serie numero 2 Wang Manyu all’indiana Manika Batra (11-6, 11-4, 11-9, 11-4). Ha fatto più fatica la numero 3 Wang Yidi che ha pareggiato 2-2 contro la tedesca Xiaona Shan (11-7, 11-4, 9-11, 9-11), ma ha passato comunque il turno grazie al maggior numero di punti vinti. La più grande sorpresa riguarda l’eliminazione della giapponese Mima Ito, testa di serie numero 8, che doveva vincere contro la statunitense Amy Wang e invece non è andata oltre il 2-2 (11-3, 5-11, 14-12, 10-12).