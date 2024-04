Sport in tv oggi (venerdì 5 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 5 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis previsti questa settimana, con ben tre italiani in campo a Marrakech per i quarti di finale, ovvero Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Berrettini e Sonego che si affronteranno per stabilire il passaggio di turno in semifinale. Inizia poi il week end del GP del Giappone di F1, con le prime due sessioni di prove libere e la Ferrari è attesa per avere una riconferma dopo lo strepitoso risultato a Melbourne (Australia).

In primo piano i Mondiali di curling con gli azzurri che affronteranno la Germania e la Norvegia, a definire il quadro del Round Robin, mentre nel pomeriggio vedremo in azionale la Nazionale italiana di calcio femminile contro l’Olanda nel primo impegno delle qualificazioni agli Europei 2025. In serata spazio all’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna che si sfidano in un derby italiano dai mille significati.

Guarda Olimpia Milano-Virtus Bologna su DAZN. Attiva ora a soli 11,99€ al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 5 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 5 aprile

04.30 F1, GP Giappone: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

07.00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 F1, GP Giappone: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

08.00 Sollevamento pesi, Coppa del Mondo a Phuket (Thailandia): 64 kg donne – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Lotta, Preolimpico a Baku (Azerbaijan): qualificazioni greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

09.00 Curling, Mondiali 2024: Italia vs Germania – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Vela, Trofeo Princesa Sofìa: quinto giorno – Nessuna copertura tv/streaming.

11.21 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali 2024: Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tennis, ATP Estoril: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.00 Tennis, ATP Marrakech: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Kotov 2° match e inizio programma dalle 13.00 italiane; Berrettini vs Sonego 3° match e inizio programma dalle 13.00 italiane)

16.00 Lotta, Preolimpico a Baku (Azerbaijan): Semifinali pass olimpico greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

16.30 Golf, Club Car Championship: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

17.00 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: Trieste vs Brizz Nuoto – Diretta streaming su Waterpole Channel.

17.00 Tennis, WTA Charleston: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.15 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Italia vs Olanda – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: Rapallo-Sis Roma – Diretta streaming su Waterpole Channel.

19.00 Tennis, WTA Bogotà: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani vs Bara 1° match e inizio programma dalle 19.00 italiane)

19.00 Curling, Mondiali 2024: Italia vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel.

19.00 Tennis, ATP Houston: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Darderi vs Giron 3° match e inizio programma dalle 19.00 italiane)

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Round Retrocessione Serie A: Roma Vis Nova vs Check UP RN Salerno – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino vs L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5: Catania vs Città di Cosenza – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli vs Mantova – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Panatinaikos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Cremonese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie A: Salernitana vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Foggia vs Casertana – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Sestri Levante vs Pineto – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Pallanuoto, Round Scudetto Serie A: Pallanuoto Trieste vs Pro Recco – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Calcio, laLiga: Betis vs Celta – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Ligue1: Lilla vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Golf, Texas Open: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Motor News con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 9a Puntata 2024 con Paola Di Maria: centroboa Netafim Bogliasco 1951. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

19:40 Tennis2u Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv

20:20 Volley2u con Paolo Tofoli Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 Run2u con Marco Ercoli: atleta e Giorgio Rondelli: Allenatore di atletica leggera. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DELLE FP2 DI F1 DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00)