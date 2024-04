LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione nervosa senza Vingegaard, Roglic ed Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, da Vitoria-Gasteiz ad Amorebieta-Etxano di 175,9 chilometri. Frazione abbastanza movimentata, che vedrà nel circuito finale parecchio movimento per il penultimo appuntamento di questa corsa, una delle ultime chance per poter cambiare la classifica generale, purtroppo cambiata inesorabilmente ieri dopo la bruttissima caduta che ha difatti tolto dai giochi Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe).

Le prime due ore di corsa si prevedono abbastanza tranquille, con ottanta chilometri che vedranno soprattutto discesa e salita dominare la scena. Poi si inizia a salire verso Urkiola, 5,8 chilometri con pendenze che possono frammentare il gruppo, medie del 9,4% con la seconda parte spesso in doppia cifra.

Un po’ di falsopiano prima della discesa che porta al primo passaggio sul traguardo di Amorebieta, dove inizierà un circuito da percorrere due volte caratterizzato dalle salite di Muniketagaina (3,4 km al 7,3%, con il finale che aumenta di pendenza) seguito da un ulteriore strappo. Lì potrà esserci battaglia tra gli uomini di classifica rimasti, con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che dovrà difendersi dagli attacchi di Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

La corsa partirà attorno alle ore 13.06 dal chilometro zero; OA Sport seguirà la tappa dalle ore 14.00 per non perdersi nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!