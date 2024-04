LIVE Fognini-Kotov, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP 250 di Marrakech tra Fabio Fognini e Pavel Kotov.

Il qualificato ligure si gioca una fetta importantissima di stagione. Una vittoria oggi contro il russo Pavel Kotov, carnefice di Flavio Cobolli al 2° turno, rappresenterebbe la sicurezza di partecipare al secondo Slam della stagione, il Roland Garros. Fognini però ha un sogno, così come tutti gli appassionati italiani: vincere questo torneo e approdare nella top 70. Così facendo salirebbero a 7 gli azzurri virtualmente dentro il main draw degli Internazionali d’Italia 2024. Ricordiamo che Fabio riceverebbe con ogni probabilità una WC per giocare il 1000 romano, ma se dovesse compiere l’impresa e entrare direttamente, il suo invito andrebbe ad un altro giocatore italiano.

L’avversario odierno è il semifinalista in carica del Grand Prix Hassan II, ed è assolutamente battibile. Il discontinuo russo ha giocato un match sul limite ella perfezione, per quelle che sono le sue possibilità sulla terra battuta, nella giornata di mercoledì contro Cobolli, imponendosi per 6-1, 7-6(5). In stagione, Kotov vanta 4 vittorie a fronte di 6 sconfitte, prima di questo torneo ed è questa settimana numero 68 del mondo. Anch’egli è alla caccia di un posto nei 70 al termine di questa settimana, al momento sarebbe il 71° virtuale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale dell’ATP 250 di Marrakech tra Fabio Fognini e Pavel Kotov. Il match prenderà il via come 2° dopo Moreno de Alboran-Carballes Baena.