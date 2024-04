LIVE Italia-Olanda, Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA: subito un match duro per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, partita inaugurale del percorso delle Azzurre per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile, che si terranno in Svizzera. Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza torna in campo la squadra guidata da Andrea Soncin, chiamata per la prima volta del nuovo corso a non sbagliare veramente in uno scontro durissimo.

Italia che è inserita nel gruppo di Lega A insieme, oltre alle Orange, alle nazionali scandinave Norvegia e Finlandia. Un girone non semplice per essere parte della fase finale della 14ª edizione della rassegna continentale, obiettivo che sarà raggiunto in caso di primo o secondo posto al termine di questo percorso. Un regolamento intricato, che prevede come ultimo appello, in caso di fallimento, il doppio spareggio in programma a fine anno. L’Italia però non vuole pensare a quest’ultima eventualità, conscia dei grandi miglioramenti visti nel girone di Nations League. Una fase che ha visto le Azzurre tenere testa alla Svezia, vincere contro la Spagna in una storica serata iberica, e fornire sempre prestazioni più che all’altezza della situazione. Ora si tratta di confermare i passi in avanti, con la pressione del dover vincere.

Non ci sono dubbi sul fatto che la sfida all’Olanda sia l’avversario più complicato per le nostre ragazze. Le neerlandesi nel recente passato sono state grandi protagoniste sulla scena internazionale: vittoria alla manifestazione iridata del 2017 e finale Mondiale raggiunta in Francia due anni dopo, nel torneo iridato che ha fatto esplodere il calcio femminile anche alle nostre latitudini. Per l’Italia quindi, fare risultato questa sera davanti al nostro pubblico contro la compagine più forte, è quasi fondamentale per indirizzare il tutto nel verso giusto. Per questo Soncin si affiderà alle sue certezze: Manuela Giugliano in cabina di regia, un centrocampo dotato di giocatrici eclettiche e sempre pericolose quali Aurora Galli, Arianna Caruso e la giovane ma talentuosissima Giulia Dragoni. Davanti molto probabilmente il riferimento sarà Cristiana Girelli.

Partita: Italia-Olanda

Evento: qualificazioni Europei 2025, ‘San Vito-Gigi Marulla’ – Cosenza

Data: 5/04/2024

Ore: 18.15

Dove vederla: RaiDue HD e Rai Play

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, partita inaugurale del percorso delle Azzurre per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile. Grande attesa per una sfida delicata contro le forti neerlandesi, in un percorso non semplice che deve vedere le Azzurre chiudere tra le prime due del girone. Si parte alle 18.15, buon divertimento e buon calcio a tutti!