LIVE F1, GP Giappone 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca conferme nelle prove libere a Suzuka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Giappone – Numeri e statistiche GP Giappone

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka, noto per la sua caratteristica forma a otto, assisteremo a un day-1 importante per definire la messa a punto delle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

La Ferrari cerca conferme. La scuderia di Maranello è reduce dalla doppietta dell’Albert Park di Melbourne (Australia), con la vittoria dello spagnolo Carlos Sainz davanti al monegasco Charles Leclerc. Un risultato frutto anche di quanto accaduto all’olandese Max Verstappen (Red Bull), costretto al ritiro nelle prime fasi del GP per un problema tecnico.

Sarà interessante appurare la consistenza del pacchetto che metterà in pista la Rossa, sulla base delle peculiarità del tracciato nipponico. Una pista molto tecnica, in cui l’efficienza aerodinamica è un requisito importante, per avere un rendimento efficace lungo i curvono veloci. Da questo punto di vista, il confronto tra la SF-24 e la RB20 sarà un tema.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 04.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di libere inizierà a partire dalle 08.00 italiane. Buon divertimento!