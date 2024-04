LIVE Darderi-Giron, ATP Houston 2024 in DIRETTA: sfida all’americano per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Houston tra Luciano Darderi e Marcos Giron.

Altro quarto di finale in un ATP 250 per l’azzurro, dopo aver trionfato in quel di Cordoba (ARG) ed essersi spinto tra i migliori 8 anche a Santiago. Quest’oggi, Darderi prova a salire un ulteriore gradino con una vittoria, che di fatto gli consentirebbe di essere presente direttamente in Main Draw anche a Roma. Vincendo oggi, l’italo-argentino salirebbe in sessantaduesima posizione provvisoria del ranking ATP, scavalcando Flavio Cobolli. Per giungere tra i migliori 8 in Texas, Darderi ha sconfitto Denis Kudla al 1° turno annullando due match point. Al 2° turno ha invece superato il numero 23 del mondo Francisco Cerundolo per 7-6 al terzo.

Di fronte l’americano Marcos Giron, americano, che molto bene si trova sulla terra del torneo del Texas. Finalista in questo 2024 a Delray Beach, è momentaneamente dentro i primi 50 giocatori del mondo, lui che al massimo si è issato in quarantaquattresima posizione mondiale. Al 1° turno, la testa di serie numero 7 del torneo ha sconfitto l’istrionico canadese Denis Shapovalov per 6-2, 7-5 per poi sconfiggere il rientrante JJ Wolf per 6-4, 6-3.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale tra Luciano Darderi e Marcos Giron.