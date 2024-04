LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: attesa per il derby italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La presentazione della sfida

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega di basket 2024! E’ il secondo derby italiano della massima competizione continentale, con solo due giornate rimaste al termine della regular season e diversi verdetti ancora da emettere in vista degli imminenti playoff anticipati dalla novità play-in.

I meneghini devono vincere per cercare di rimanere ancora in corsa per un posto ai play-in, con i campioni d’Italia attualmente all’undicesimo posto con 14-18 di record. Coach Ettore Messina sul sito della società milanese ha presentato così la sfida odierna: “Affrontiamo una rivale tradizionale come la Virtus Bologna e faremo tutto il possibile per batterla”. L’allenatore siciliano ritrova Giampaolo Ricci ex di turno, e si affiderà alle fiammate di Shields e Mirotic per cancellare anche il ko della settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas.

La Virtus Bologna ha già invece la certezza di disputare i play-in, con i bianconeri in ottava posizione con 17-15 di score dopo trentadue turni completati. Le V-nere devono però invertire la rotta ed interrompere la striscia negativa di sei sconfitte consecutive, con l’ultimo successo dei bolognesi che risale a fine febbraio contro il Valencia. Coach Luca Banchi ha parlato così sul sito societario alla vigilia del match: “Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera EuroLeague, come testimoniato dai recenti successi, che le offrono ancora residue speranze di qualificazione alla post-season”. Non sarà della partita Isaia Cordinier, con Shengelia e Belinelli pronti a dare battaglia.

Inizio del match previsto al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport del derby tricolore di Eurolega!