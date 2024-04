LIVE Berrettini-Sonego, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: il derby italiano vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Marrakech (Marocco) che vedrà opposti gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Sesto confronto diretto tra i due (4-1 Berrettini), quarto nel circuito maggiore dopo le tre sfide tutte su erba con i confronti di Stoccarda e di Wimbledon 2023. Derby tutto da vivere che lancerà uno dei due in semifinale sulla terra rossa marocchina. Il vincente della sfida troverà sabato uno tra Fabio Fognini ed il russo Pavel Kotov..

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali il kazako Shevchenko ed in tre set lo spagnolo Munar. Dopo l’impressionante e sfortunata sequenza di infortuni che ha caratterizzato le sue ultime due stagioni il tennista laziale vuole ritrovare il tennis che lo fece irrompere in top ten a suon di grandissimi risultati.

Dal canto suo Sonego, ventinovenne torinese, è ancora alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in stagione. Lorenzo infatti non ha mai messo in fila due vittorie nello stesso torneo, evento che manca da Metz 2023. Superato con fatica l’indiano Nagal dopo aver usufruito di un bye, il piemontese sarà chiamato ad una prova di spessore contro il connazionale ed amico Berrettini.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Marrakech tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 13.00 dopo Carballes Baena-Moreno de Alboran e Fognini-Kotov. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO, NOW e tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!