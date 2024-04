LIVE Judo, Europei 2024 in DIRETTA: Antonio Esposito per fare strada tra gli 81 kg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata accoglie in questi giorni oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

La Nazionale italiana sfrutta il contingente massimo di 18 judoka ma deve fare a meno di cinque stelle assolute del movimento come Manuel Lombardo, Christian Parlati, Asya Tavano, Assunta Scutto e Alice Bellandi, tutti già proiettati alla preparazione in vista delle Olimpiadi. Nonostante questo sono arrivate già le prime due medaglie per il contingente azzurro nella prima giornata, pargento di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg femminili e il bronzo di Elios Manzi nella categoria -66 kg maschile . Oggi dalle 10.00 sono in programma le eliminatorie delle categorie 63, 70 kg Femminili e 73, 81 kg Mkg Maschili e dalle 17.00 il Final Block.

In campo maschile primo turno contro il moldavo Dzitac per Manuel Parlati nei -73 kg e poi eventuale incrocio al secondo turno con il kosovaro Cena, non facile da affrontare. Nei -81 kg il n.5 del seeding Antonio Esposito ha subito un’insidia importante potenzialmente all’esordio (il portoghese Fernando, se dovesse superare il turno preliminare) ma a seguire un incontro sulla carta meno ostico per raggiungere ai quarti l’israeliano Muki. Primi due match alla portata ma ottavo tutto in salita contro il turco Albayrak sempre nei -81 kg per Giacomo Gamba.

In campo femminile nei -63 kg Savita Russo è stata inserita nell’ottavo dell’israeliana Sharir (n.1 del seeding), mentre Flavia Favorini avrebbe due incontri tutto sommato alla sua portata per combattere agli ottavi con la quotata austriaca Piovesana. Sfortunata nei -70 kg Irene Pedrotti, subito contro la francese Pinot, mentre Martina Esposito può ambire a qualcosa di importante in una Pool B competitiva e capitanata dalle teste di serie Cvjetko (n.4) e Tsunoda Roustant (n.5).

Si parte alle ore 10.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!