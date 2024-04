LIVE Musetti-Seyboth Wild, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: attenzione al brasiliano che ha battuto Nardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild. I due tennisti si sono finora affrontati solamente a livello juniores, con il sudamericano che nel 2018 si impose in tre set agli US Open. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il kazako Alexandr Shevchenko.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye. L’azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione dopo aver archiviato con ben pochi sussulti la finestra sul cemento outdoor. Miglior risultato del 2024 restano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, mentre su terra rossa ha raggiunto gli ottavi a Montecarlo prima di cedere al secondo turno del torneo di Barcellona.

Dal canto suo Seyboth Wild, ventiquattrenne di Marechal Candido Rondon (Paranà, Brasile), nel torneo madrileno ha già superato l’ostacolo Safiullin. Dopo un avvio di stagione privo di sussulti in Australia, il brasiliano ha griffato i quarti di finale a Rio de Janeiro, ed i sedicesimi nei Masters di Indian Wells e Miami partendo in entrambi i casi dalle qualificazioni. Poco più di 10 giorni fa ha superato lo sfortunato Luca Nardi nel primo turno dell’ATP di Bucarest sfruttando l’infortunio del marchigiano.

La sfida di secondo turno del Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild sarà il primo incontro sul campo 7 dalle 11.00.