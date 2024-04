LIVE Darderi-Fritz, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: il salto di qualità passa per l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Madrid tra Luciano Darderi e Taylor Fritz.

L’azzurro ha vinto “in tromba” la prima partita a livello 1000 della carriera, superando per 6-4, 6-2 un Gael Monfils versione horror. Al 2° turno, ad aspettare l’italo-argentino c’è la testa di serie numero 12, come la regola vuole nei tornei Masters 1000. Sconfitto da Lorenzo Musetti all’esordio a Montecarlo e da Jan Lennard Struff in semifinale a Monaco di Baviera, l’americano gioca su una superficie che dovrebbe favorirlo maggiormente rispetto alla terra rossa del Principato.

Le condizioni più veloci potrebbero essere un vantaggio non da poco per Fritz, che cercherà di togliere il tempo a Darderi e di aprirsi gli angoli con il dritto. L’azzurro dovrà essere molto bravo a limitare il numero degli errori, così da costringere l’americano a vincere tutti i punti per meriti propri e, nel caso, raccogliere qualche regalo che difficilmente lesinerà. Detto ciò, il numero 13 del mondo è favorito d’obbligo, non c’è però una differenza marcatissima secondo le quote, ricordando che l’azzurro è appena alla seconda apparizione in un Masters 1000 in carriera.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Madrid tra Luciano Darderi e Taylor Fritz. L’incontro inizierà come 4° dalle 11:00 sul campo 3, dopo Pavlyuchenkova-Saville; Bucsa-Kasatkina e Hurkacz-Draper, che promette scintille.