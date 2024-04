LIVE Giro di Romandia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: giornata chiave con la cronometro di Oron

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro di Romandia 2024. Sarà una cronometro con partenza e arrivo ad Oron e potrebbe essere una giornata decisiva per la lotta per la classifica generale.

Una cronometro sicuramente non semplice di poco più di 15 chilometri, con una prima parte in salita, mentre il secondo tratto sarà decisamente più filante e che potrà permettere agli specialisti più puri delle crono di provare a guadagnare i secondi persi in precedenza.

Fari puntati soprattutto sullo spagnolo Juan Ayuso, che si presenta come il favorito e che potrebbe dare uno scossone decisivo per la generale. Lo spagnolo dovrà stare attento al compagno di squadra, l’americano Brandon McNulty, altro eccellente specialista delle corse contro il tempo. Tra i favoriti senza alcun dubbio anche i britannici Magnus Sheffield ed Ethan Hayter.

i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 13.30