LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: Salvatore Maresca sogna la stoccata agli anelli

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Alla Fiera di Rimini si assegnano le medaglie sui singoli attrezzi. Si incomincia con corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Si preannuncia grande spettacolo con la lotta in tre atti conclusivi per la conquista del titolo continentale e per salire sul podio. L’Italia si gioca una carta pesantissima per fare festa dopo il bronzo vinto da Yumin Abbadini nel concorso generale individuale.

Salvatore Maresca sarà infatti tra i grandi favoriti agli anelli. Il campano, già sul podio tra Europei e Mondiali, si presenta con il quarto punteggio ed è pronto a sfidare grandi avversari come il greco Eleftherios Petrounias, il turco Adem Asil, l’austriaco Vinzenz Hoeck, il britannico Courtney Tulloch, il turco Ibrahim Colak, l’azero Nikita Simonov, l’armeno Artur Avetisyan.

Si inizia alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.30 circa.