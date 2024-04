Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi: orari 26 aprile, tv, ordine di rotazione, italiani in gara

Oggi venerdì 26 aprile va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Prosegue l’avventura a Rimini, dove si disputeranno le prime finali di specialità. I migliori otto atleti si daranno battaglia per la conquista delle medaglie su corpo libero, cavallo con maniglie, anelli.

Si inizierà alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.20 circa. L’Italia sarà in gara con Salvatore Maresca agli anelli: dopo il quarto posto in qualifica, il campano andrà a caccia del grande colpaccio al castello sfidando a viso aperto i big continentali del castello come il greco Eleftherios Petrounias, i turchi Adem Asil e Ibrahim Colak, l’austriaco Vinzenz Hoeck, il britannico Courtney Tulloch.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile oggi (venerdì 26 aprile). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OGGI

Venerdì 26 aprile

18.00-20.20 Finali di Specialità seniores, prima parte: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Salvatore Maresca agli anelli.