LIVE MotoGP, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bagnaia insegue la lepre Martin, prove libere a Jerez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP di Spagna, quarto atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo di Jerez de la Frontera, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race.

Si torna in pista dopo quanto accaduto ad Austin (Stati Uniti). In Texas lo spagnolo Jorge Martin ha rafforzato la propria leadership in campionato ed è intenzionato a dare un seguito nell’appuntamento di casa, in sella alla Ducati Pramac. Ne ha facoltà Martin, che ha fatto vedere finora un grande feeling con la sua GP24. Tuttavia, Jerez è un circuito particolare.

Il tracciato dedicato alla memoria del grande Angel Nieto è uno dei più angusti del calendario, tenuto conto delle tante curve in successione e con un nastro d’asfalto non così ampio. Le zone di sorpasso non sono moltissime e servirà grande velocità di percorrenza in curva per fare la differenza. Ne dovranno tener conto, tra gli altri, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, piloti della Ducati ufficiale e rivali di Martin.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP di Spagna, quarto atto della stagione di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.45 con le prime prove libere, poi alle 15.00 le Pre-Qualifiche. Buon divertimento!