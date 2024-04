Sport in tv oggi (sabato 6 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli amanti dei motori incominceranno bene la mattina con le qualifiche del GP del Giappone per quanto riguarda la F1. Da non perdere le semifinali dei tornei di tennis della settimana con Matteo Berrettini impegnato a Marrakech e le fasi cruciali dei Mondiali di curling maschile, con qualification game (l’Italia sfida la Germania) e semifinali. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro dei Paesi Baschi e la Parigi-Roubaix femminile.

Il preolimpico di lotta, la Coppa del Mondo di sollevamento pesi e gli Europei di trampolino elastico regaleranno emozioni. Ci sarà spazio anche per le semifinali della Coppa Italia di pallanuoto femminile e per le Coppe Europee di pallanuoto maschile. Piatto ricco con i vari campionati nazionali di calcio, volley, basket, rugby, pallamano, calcio a 5. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 6 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 6 aprile

03.30 RUGBY A 7 – SVNS Series a Hong Kong (diretta streaming sul canale di HSBC Svns)

04.30 F1 – GP Giappone, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 F1 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.00)

09.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Vertical race maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta streaming sul canale YouTube di ISMF)

10.00 VELA – Trofeo Princesa Sofia, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CURLING (Mondiali maschili) – Qualification game (diretta streaming su The Curling Channel). Italia-Germania, Scozia-USA

10.35 RUGBY (Super Rugby) – Brumbies-Waratahs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS – Masters 1000 Montecarlo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming). Nardi-Pouille (ore 11.00), Cobolli-Nagal (ore 11.00), Fognini-Sonego (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle 17.00)

11.05 CICLISMO – Tour of Mersin, terza tappa: Tarsus-Camliyayla (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 LOTTA – Preolimpico a Baku, qualification round: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg femminile (diretta streaming su UWW+)

11.30 SOLLEVAMENTO PESI (Coppa del Mondo) – 81 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House)

11.30 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali femminili, prima divisione) – Italia-Slovenia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.55 CICLISMO – Circuit des Ardennes, terza tappa: Charleville-Mezieres – Aiglemont (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Europei) – Qualificazioni sincro seniores (diretta streaming su gymtv.online)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.35 CICLISMO FEMMINILE – Parigi-Roubaix (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

14.00 SOLLEVAMENTO PESI (Coppa del Mondo) – 89 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House)

14.00 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, sesta tappa: Eibar-Eibar (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

14.00 TENNIS – ATP 250 Marrakech, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Navone (secondo match dalle ore 14.00)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Pisa (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Parma (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Modena (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Fiamme Oro (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.30 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Parma-Skorpions Varese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Texas Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.20 e dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00 alle ore 20.20 e dalle ore 22.35)

15.00 GOLF FEMMINILE – Augusta National, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 18.00)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Genzano (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase perdenti) – Quinto-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Colonia-Bochum, Friburgo-Lipsia, Heidenheim-Bayern Monaco, Mainz-Darmstadt

15.30 RUGBY (Serie A) – Emilia-Rovigo (diretta streaming su DAZN)

16.00 CURLING (Mondiali maschili) – Semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, The Curling Channel). Svezia-Germania/Italia, Canada-Scozia/USA

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Everton-Burnley, Fulham-Newcastle, Luton Town-Bournemouth, Wolverhampton-West Ham

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Napoli (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 TENNIS – ATP 250 Estoril, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Como (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Trento-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Latina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sparta Rotterdam-Heracles (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Sardegna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Padova-Trieste (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Brescia-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (EuroCup, andata quarti di finale) – Savona-Spandau (non è prevista diretta tv/streaming)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Sardegna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Trieste, Carpi-Merano, Secchia Rubiera-Cingoli (diretta streaming su Pallamano RTv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Rhinos Milano-Ancona (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Pomezia-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Sesto San Giovanni (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, LBF)

18.30 LOTTA – Preolimpico a Baku, finali qualification round: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg femminile (diretta streaming su UWW+)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Taranto-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 RUGBY (Amlin Challenge Cup, ottavi di finale) – Benetton-Lions (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Verona (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 TRAMPOLINO ELASTICO (Europei) – Finale sincro seniores (diretta streaming su gymtv.online)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-AZ Alkmaar (diretta streaming su Mola Tv)

18.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Ekipe Orizzonte Catania-Roma (diretta streaming su Rai Play 3)

19.00 TENNIS – WTA 500 Charleston, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase perdenti) – Quinto-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 TENNIS – ATP 250 Houston, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV). Darderi-Tiafoe (secondo match dalle ore 20.00)

20.30 TENNIS – WTA 250 Bogotà, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW). Errani-Osorio (ore 20.30)

20.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport,it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinali scudetto) – Gara-1: Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Faenza-Oxygen Roma, Ragusa-Venezia (diretta streaming su LBF)

20.30 SCACCHI – Torneo dei Candidati, terza giornata (diretta streaming sul canale YouTube della FIDE e chess.com)

20.45 CALCIO (Serie B) – Empoli-Torino (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali femminili) – Giappone-Germania (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Clermont (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Bologna-Marines Lazio (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Boston Bruins-Florida Panthers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 CALCIO (Coppa del Re, Finale) – Athletic Bilbao-Maiorca (diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

