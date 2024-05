Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Viareggio-Rapolano Terme: percorso e favoriti. Sulle Strade Bianche Pogacar vuole fare il vuoto

Dopo tre giornate di calma (apparente) in gruppo, almeno per gli uomini di classifica, si torna al grande spettacolo al Giro d’Italia 2024. In scena oggi la sesta frazione: da Viareggio a Rapolano terme. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Dopo i primi settanta chilometri alquanto tranquilli, si arriva all’altezza di Volterra, dove c’è il primo GPM di giornata da 8,6 km al 4,6%. Tanti saliscendi poi, per arrivare al chilometro 136, con i primi due tratti di sterrato in comune a quelli delle Strade Bianche, quelli di Vidritta e Bagnaia, che terminano con la salita di Grotti (3,3 km al 5%). Altro momento di tanto saliscendi fino al terzo tratto di sterrato di Pievina, seguito da un altro paio di strappi, quelli di Asciano (700 metri al 4,4%) e quello di Serre di Rapolano (700 metri al 10,6%) che scollina a poco più di 4 chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo quello che ha dimostrato nei giorni scorsi e, soprattutto, a marzo alle Strade Bianche Tadej Pogacar, lo sloveno è di gran lunga il più atteso oggi: il corridore della UAE Emirates può fare il vuoto in Maglia Rosa e conquistare l’ennesima impresa di una carriera favolosa. Sulla carta nessuno può fermarlo: proveranno ad opporsi Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), ma non sarà assolutamente un’impresa facile. Per il successo parziale occhio ad una potenziale fuga da lontano: uno dei protagonisti potrebbe essere Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep).

PROGRAMMA SESTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sesta tappa – giovedì 9 maggio

Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme (180 km)

Orario partenza ufficiale: 12.55

Orario arrivo stimato: 17.00-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.25