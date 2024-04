LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: semifinale contro Edin dalle 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la semifinale dei Mondiali di curling maschile 2024. Gli azzurri per la terza edizione consecutiva sono riusciti a qualificarsi alla fase finale del torneo iridato, adesso l’obiettivo è centrare la finale sempre mancata e per farlo bisognerà battere la bestia nera Svezia.

Retornaz e compagni hanno concluso il round robin in quinta posizione con 8 successi e 4 sconfitte, bottino di vittorie identico all’edizione del 2022 e del 2023. La formula del torneo prevedeva che solo le prime due classificate avrebbero avuto diritto all’accesso diretto alla semifinale, l’Italia è quindi dovuta passare dai play-off dove, in mattinata, è riuscita a superare la Germania, autentica rivelazione del torneo. La Svezia ha invece stravinto il round robin con 11 vittorie e una sconfitta all’attivo, dimostrando ancora una volta di essere la formazione da bettere, gli scandinavi potranno quindi puntare anche su una mattinata in più di riposo grazie all’accesso diretto. L’Italia andrà a caccia di una storica finale, il miglior risultato della storia è rappresentato infatti dal bronzo ottenuto due stagioni fa, di certo non sarà una sfida facile, la Svezia è probabilmente la formazione che più di tutte mette in difficoltà i nostri porta colori e gli ultimi scontri diretti parlano chiaro in tal senso.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per la semifinale dei Mondiali di curling maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!