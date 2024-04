LIVE Berrettini-Navone, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: obiettivo finale e rientro in top100!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini e Mariano Navone.

Procede per mini-obiettivi la rinascita del romano, che torna a giocare una semifinale a livello ATP dopo Napoli 2022, lui che vanta il “career Slam semifinal“, ovvero essere riuscito a giungere quantomeno in semifinale in tutti e 4 i Major. Quest’oggi, c’è un avversario che non spaventa per il nome, lo fa se si guarda la crescita che lo ha portato fino alla sessantesima posizione mondiale. Vincendo torna in top 100, attestandosi in 86esima posizione, e assicurandosi la presenza (senza l’obbligo di usare il ranking protetto) quantomeno al Roland Garros.

L’argentino classe 2001 quest’anno ha raggiunto addirittura la finale a Rio de Janeiro, arrendendosi nettamente a Sebastian Baez, ma partendo dalle qualificazioni. Il 6-4, 6-2 in semifinale a Cam Norrie la dice lunga sul perché Berrettini deve temerlo oggi. Incredibilmente, quelle sono state le uniche 4 partite che l’argentino ha vinto nel 2024 prima del torneo di Marrakech. Da rimarcare anche la finale nel Challenger di Buenos Aires a inizio anno persa da Bagnis.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini e Mariano Navone. Prenderà il via dopo Carballes Baena-Kotov.