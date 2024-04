LIVE Parigi-Roubaix femminile 2024 in DIRETTA: gara aperta, azzurre per stupire. C’è Elisa Balsamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2024. Siamo giunti alla quarta edizione dell’Inferno del Nord per le donne, ma quanto visto gli scorsi anni basta per aspettarsi grande spettacolo anche nella gara femminile. Saranno 148,5 i chilometri da percorrere quest’oggi, che porteranno le atlete da Denain, luogo della partenza, al classico velodromo di Roubaix. Il gruppo passerà per 17 settori di pavé, anche se mancherà la foresta di Arenberg.

La gara si preannuncia aperta a moltissimi scenari. La favorita numero uno è la campionessa del mondo Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), la quale però non ha dimostrato una grande condizione al Giro delle Fiandre di domenica scorsa. La belga dovrà vedersela con una concorrenza quanto mai agguerrita: attenzione in particolar modo a Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) e ad Elise Chabbey (Canyon // SRAM Racing). Un elemento di curiosità è rappresentato dalla campionessa uscente Alison Jackson, che lo scorso anno colse una inaspettata vittoria.

Proverà a riconfermarsi anche Katia Ragusa (Human Powered Health), la quale 12 mesi fa ottenne un sorprendente secondo posto. La corazzata azzurra sarà guidata principalmente da Elisa Balsamo, apparsa in buona forma nelle ultime uscite, che proverà a non far sentire l’assenza di Elisa Longo Borghini alla Lidl Trek. Attenzione anche a Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) e Chiara Consonni (UAE ADQ) le quali proveranno a sorprendere tutti.

La partenza della Parigi-Roubaix femminile è prevista per le 13.35. La gara sarà visibile dalle 15.00 su Eurosport 2 e dalle 15.55 su Rai 2, mentre la copertura streaming è affidata a Rai Play e Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale ed integrale della Parigi-Roubaix femminile, con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdervi nulla. Buon divertimento!