LIVE F1, GP Giappone 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari sogna lo sgambetto a Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka assisteremo alla FP3 e alle qualifiche, che andranno a definire la griglia di partenza della gara domenicale. La Ferrari sogna lo sgambetto ai danni dell’olandese Max Verstappen.

La Rossa, reduce dall’eccellente round in Australia, vuole replicare quanto di buono fatto all’Albert Park di Melbourne. Non sarà semplice replicare, considerando le caratteristiche della pista nipponica, sulla carta assai favorevole alla Red Bull. La scuderia di Milton Keynes punta a riscattarsi dopo quanto è accaduto nella terra dei canguri e Max Verstappen è intenzionato a “mostrare i muscoli”.

Da par loro, lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc lavoreranno per massimizzare la loro prestazione sul giro secco, in modo da garantirsi una posizione privilegiata in griglia. L’obiettivo è mettere pressione a Verstappen già dal time-attack e costringere il team anglo-austriaco a commettere qualche errore, come è accaduto in Australia.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 in programma alle 04.30 italiane, mentre le qualifiche inizieranno alle 08.00. Buon divertimento!