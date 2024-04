LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia la semifinale, Antropova sfida Egonu!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 1 delle semifinali dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Savino del Bene Scandicci e Allianz Milano. Al PalaWanny di Firenze va in scena la prima sfida della serie di semifinale che decreterà la finalista che andrà ad affrontare la vincente di Conegliano-Novara per la conquista del titolo tricolore.

E’ una partita che si preannuncia molto combattuta ed emozionante. Si prospetta una ripetizione della semifinale dell’anno scorso, che vide prevalere le giocatrici milanesi, le quali hanno vinto tutti gli scontri stagionali tra campionato e Coppa Italia, con due vittorie al tie-break e una netta 3-0 nel girone di ritorno della regular season ma la maggiore continuità ha premiato in classifica Scandicci che ha chiuso con un punto in più rispetto alle meneghine. Tuttavia, nei Playoff attuali, sembra che le giocatrici toscane abbiano alzato il livello di concentrazione e determinazione, con Antropova in particolare in forma smagliante nell’ultimo periodo, come testimoniato dai suoi 173 punti segnati solo nel mese di marzo, e con una squadra che sembra muoversi a un ritmo superiore.

Dall’altra parte del campo, con Orro in dubbio ma potenzialmente disponibile per la panchina, tutte le attenzioni saranno rivolte su Egonu, autrice di 58 punti nelle due gare di Playoff contro Pinerolo. Si profila quindi un confronto tra opposte schierate sotto i colori azzurri, con lo sguardo anche rivolto alla Nazionale ma la sfida si dipana anche su altre zone del campo con, ad esempio, uno scontro stellare fra centrali e fra liberi di altissimo livello, uno dei quali, Castillo, è anche l’unica ex in campo.

Questi i possibili starting seven con Milano che spera di poter schierare Orro in cabina di regia. Scandicci, dunque, schiererà Ognjenovic in regia, Antropova nel ruolo di opposta, Nwakalor e Carol centrali, Zhu Ting e Herbots in banda con Parrocchiale libero. Milano risponderà con Prandi (e Orro pronta a subentrare) in regia, Egonu opposta, Sylla e Cazaute in banda e la coppia di centrali Heyrman e Folie, con Castillo nel ruolo di libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara 1 delle semifinali dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Savino del Bene Scandicci e Allianz Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!