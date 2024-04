LIVE Darderi-Tiafoe, ATP Houston 2024 in DIRETTA: l’azzurro può ribaltare il pronostico in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Frances Tiafoe, semifinale dell’ATP 250 di Houston 2024. Sulla terra rossa americana il tennista azzurro proverà a stupire tutti, partendo da sfavorito contro Tiafoe, numero 21 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo.

A Houston Darderi ha centrato la seconda semifinale ATP della propria carriera, dopo quella raggiunta lo scorso febbraio a Cordoba, dove ha conquistato il titolo. In questo torneo l’azzurro ha rimontato all’esordio Denis Kudla, 3-6, 7-6, 6-2, prima di eliminare la testa di serie numero 2, Francisco Cerundolo, con lo score di 6-4, 2-6, 7-6. Nei quarti l’italiano ha avuto vita facile contro Marcos Giron, sconfitto nettamente in 1 ore e 27 minuti con il punteggio di 6-0, 6-4.

Percorso più semplice per Tiafoe, che in qualità di testa di serie numero 3 ha beneficiato di un bye al primo turno. L’americano ha esordito direttamente negli ottavi contro l’australiano James Duckworth, sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-5. Nei quarti lo statunitense ha regolato in due set lottati Jordan Thompson, battuto 7-6, 6-4. Anche per Tiafoe si tratta della seconda semifinale stagionale, dopo quella ottenuta a Delray Beach.

Quello odierno sarà il primo scontro diretto tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati a livello professionistico. La partita tra Darderi e Tiafoe è la seconda in programma dalle 13.00 locali, le 20.00 italiane, dopo la prima semifinale tra Shelton ed Etcheverry. L’evento sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Tiafoe, secondo match dalle 20.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!