Italia-Svezia, a che ora la semifinale dei Mondiali di curling: dove vederla in tv e streaming

L’Italia affronterà la Svezia nella semifinale dei Mondiali 2024 di curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Germania nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Schaffahausen (Svizzera) e si sono così guadagnati l’ingresso tra le quattro grandi potenze planetarie, dopo la medaglia di bronzo conquistata nel 2022 e il quarto posto di dodici mesi fa. La nostra Nazionale tornerà in scena alle ore 16.00 di sabato 6 aprile per fronteggiare una delle grandi pretendenti al titolo.

Joel Retornaz e compagni se la dovranno vedere con la corazzata scandinava guidata dal maestro Niklas Edin, un autentico fenomeno capace di vincere cinque titoli iridati e trionfatore alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si preannuncia un confronto particolarmente complicato per il quartetto tricolore, che dovrà cercare l’impresa assoluta per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo per la prima volta nella storia. Altrimenti bisognerà accontentarsi di lottare per il bronzo contro la perdente di Canada-Scozia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, semifinale dei Mondiali 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, The Curling Channel; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA MONDIALI CURLING

Sabato 6 aprile

Ore 16.00 Semifinale Mondiali curling: Italia vs Svezia – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.