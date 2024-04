Sport in tv oggi (sabato 20 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo con la Sprint Race e le qualifiche del GP di Cina per gli amanti di F1. La Superbike propone le qualifiche e la gara-1 del GP d’Olanda, ma ci saranno anche la 6 Ore di Imola e il Rally di Croazia. Ampio spazio alle semifinali dei tornei di tennis e al terzo giro dei tornei di golf, mentre l’atletica offre la tappa di Diamond League a Xiamen e il Continental Tour Gold a Nairobi.

Da non perdere la gara-2 della finale scudetto di volley femminile tra Scandicci e Conegliano. Proseguono i Mondiali di curling doppio misto, gli Europei di boxe, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e artistica, la Coppa del Mondo di scherma. Abbuffata di campionati nazionali con calcio, basket, pallamano, pallanuoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 20 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 20 aprile

01.00 SURF (World League Championship Tour) – Margaret River (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m femminile, preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

05.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Wollongong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

05.00 F1 – GP Cina, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m maschile, preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

07.30 RALLY – Rally di Croazia, sette prove speciali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00; diretta streaming integrale su Rally Tv; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

08.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Tbilisi, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile ad Ankara (diretta streaming su UIPM Tv)

09.00 F1 – GP Cina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 12.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 12.00)

09.00 SUPERBIKE – GP Olanda, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Prima giornata: Danimarca-Germania, Spagna-Italia, Turchia, Estonia, Svizzera-Francia, Norvegia-Giappone (diretta streaming su The Curling Channel)

10.00 VELA – Last Chance Regatta (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m femminile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale a Baku (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SUPERBIKE – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, prove libere 3 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.35 ATLETICA – Diamond League a Xiamen (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

12.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m maschile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.00 TENNIS – ATP 250 Bucarest, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus, interattività disponibile con il pulsante verde da Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale di ritorno) – Barcellona-Chelsea (diretta streaming su DAZN)

13.30 TENNIS – ATP 250 Monaco, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus, interattività disponibile con il pulsante verde da Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 TENNIS – ATP 500 Barcellona, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 SUPERBIKE – GP Olanda, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

14.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile ad Ankara (diretta streaming su UIPM Tv)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Modena (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Pisa (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Ternana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Como (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 TENNIS – WTA 500 Stoccarda, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus, interattività disponibile con il pulsante verde da Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Seconda giornata: Scozia-Repubblica Ceca, Cina-Paesi Bassi, Svezia-USA, Nuova Zelanda-Canada, Corea del Sud-Australia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 GINNASTICA ARTISTICA – Trofeo di Jesolo, gara a squadre seniores (non è prevista diretta tv)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Juventus-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

14.45 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Imola, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali di Specialità a Doha (diretta streaming su Rai Play 3)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – 24 Ore di Le Mans, gara (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 16.45, dalle ore 18.05 alle ore 20.20; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 16.45, dalle ore 18.05 alle ore 20.20)

15.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Dragons (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 BOXE – Europei (diretta streaming sul canale YouTube di EUBC)

15.00 ATLETICA – Continental Tour (livello gold) a Nairobi (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Corales Puntana Championship, terzo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RBC Heritage, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.35; direttastreaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

15.00 GOLF FEMMINILE – The Chevron Championship, terzo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 WTA 250 Rouen, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus, interattività disponibile con il pulsante verde da Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Savona-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Due partite: De Akker-Ortigia, Telimar-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Cosenza-Roma, Como-Genova, Padova-Bogliasco, Rapallo-Brizz, Trieste-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Inghilterra-Irlanda (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Colonia-Darmstadt, Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg-Bochum (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Luton Town-Brentford (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sheffield United-Burnley (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby) – Northampton Saints-Leicester Tigers (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Fiorentina-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Lecco-Venezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1, fase predenti) – Tre partite: Posillipo-Catania, Roma-Camogli, Salerno-Distretti Ecologici Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.45 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite donne ad Araxa (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite uomini ad Araxa (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Italia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre a Baku (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Terza giornata: Italia-Svizzera, Germania-Francia, Norvegia-Danimarca, Giappone-Estonia, Spagna-Turchia (diretta streaming su The Curling Channel)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ancona-Bologna (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sette partite: Active Network-Italservice Pesaro, Cosenza-Avellino, L84-Eboli, Mantova-Catania, Roma-Pomezia, Sala Consilina-Genzano, Verona-Ciampino (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Pressano, Secchia Rubiera-Carpi (diretta streaming su Mola Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.15 CALCIO (FA Cup, semifinale) – Manchester City-Chelsea (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Merano, Sassari-Conversano (diretta streaming su Mola Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Padova (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Trento (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Mantova (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 RUGBY (Premiership Rugby) – Exeter Chiefs-Bath (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale di ritorno) – Lione-PSG (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Pesaro (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Cleveland Cavalier-Orlando Magic (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Fasano-Brixen, Trieste-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Serie A) – Cremona-Brescia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-2: Scandicci-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sei partite: Battipaglia-Ragusa, Virtus Bologna-Campobasso, Brixia-San Giovanni, San Martino-Sassari, Milano-Schio, Venezia-Roma (diretta streaming su LBF)

20.30 SCACCHI – Torneo dei Candidati (diretta streaming sul canale YouTube della FIDE e chess.com)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff per il terzo posto) – Gara-2: Milano-Trento (diretta streaming su VBTV)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Connacht-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Udinese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Cadice (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Clermont (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Frogs Legnano-Skorpions Varese (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:15 Diretta F1 Live: commento Qualifiche GP della Cina.

Conducono: Alice Liverani e Luca Preti

su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Viviana Bazzani: naufraga dellIsola dei Famosi 5.

Conducono: Simona Bastiani e Massimo Cassanelli.

su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con l’Avv. Patrizia Graziani: Presidente di FIDAPA BPW sez. Forlì.

su sport2u.tv