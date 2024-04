Golf, continua l’assolo di Bryan nel Corales Puntacana Championship. Altro taglio per Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’alternative event di questo fine settimana. Siamo giunti infatti al termine del secondo round del Corales Puntacana Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento organizzato in collaborazione tra il massimo circuito internazionale ed il Web.com Tour. Al comando della classifica resta lo statunitense Wesley Bryan, che passa al giro di boa con lo score di -15 (129 colpi) grazie ad una solida tornata da -6.

L’americano vanta però una sola lunghezza di margine sul connazionale Justin Lower, autore di una tornata da -8 che gli consente di avvicinarsi notevolmente al battistrada. Terza piazza con -11 per lo statunitense Greyson Sigg, seguito ad una lunghezza da Bill Haas, Kevin Tway, Charley Hoffman e Pierceson Coody. Ottavo posto e top ten chiusa con il punteggio di -8 dagli americani Davis Thompson ed Alex Smalley, dal venezuelano Nico Echevarria, ed infine dallo svedese Henrik Norlander.

Sul percorso par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominicana) continua il periodo no di Francesco Molinari. Il torinese non va oltre il par di giornata lasciando scappare via gli avversari a suon di birdie putt. Per il golfista italiano un -2 complessivo che significa taglio del venerdì, il quarto di questa prima fase di stagione.

Nel primo pomeriggio italiano spazio al terzo round nel quale capiremo se il duello per la vittoria è limitato alla coppia Bryan-Lower oppure tra gli inseguitori qualcuno avrà la forza di rientrare sul duo statunitense prima dell’epilogo domenicale che sancirà il successore dell’inglese Matt Wallace nell’albo d’oro.