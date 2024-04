Scandicci-Conegliano oggi in tv, finale A1 volley femminile: orario gara-2, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 20 aprile (ore 20.30) si gioca Scandicci-Conegliano, gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. Prosegue l’atto conclusivo che assegna il tricolore, il secondo atto andrà in scena al PalaWanny di Firenze. La formazione toscana proverà a sfruttare il fattore campo nella prima uscita di fronte al proprio pubblico in questa serie. Scandicci si presenterà dopo aver vinto gara-1 al PalaVerde e cercherà l’allungo nella serie, mentre le Pantere andranno a caccia dell’immediato pareggio.

Conegliano farà leva soprattutto sul’opposto Isabelle Haak. Le Campionesse d’Italia potranno fare affidamento anche sulle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, oltre che a puntare sull’alta qualità tecnica della regista Joanna Wolosz. Le Pantere possono contare anche sulle centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, oltre che sul formidabile libero Monica De Gennaro.

A trascinare Scandicci dovrà essere soprattutto la bomber Ekaterina Antropova, schierata in diagonale con la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Di banda spazio ai martelli Zhu Ting e Britt Herbots, mentre al centro giocheranno le centrali Ana Carolina Da Silva e Linda Nwakalor, Beatrice Parrocchiale il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Conegliano, gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 20 aprile

Ore 20.30 Finale Scudetto, gara-2: Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.