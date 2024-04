LIVE Italia-Spagna, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: inizia l’avventura di Constantini/De Zanna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la prima giornata dei Mondiali 2024 di curling misto. Dopo le entusiasmanti rassegne iridate per sesso, conclusesi con un quarto posto per le donne e con una medaglia di bronzo per gli uomini, è giunto il momento dell’affascinante torneo misto.

L’Italia si presenta a questo appuntamento con una coppia del tutto inedita, per la prima volta scenderanno sul ghiaccio in unico team Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica della specialità insieme ad Amos Mosaner, e Francesco De Zanna. Constantini si è trovata a cambiare tre partner negli ultimi due anni, da Amos Mosaner è passata a Sebastiano Arman, per infine giungere appunto a Francesco De Zanna, prima riserva della nazionale maschile. La formula del torneo prevede 20 squadre al via, che si affronteranno in due gironi da 10, al termine dei round-robin le prime due classificate di ogni raggruppamento voleranno direttamente in semifinale, mentre le seconde e le terze classificate si giocheranno i due posti rimanenti in un qualification game. Molte coppie di vertice hanno disertato questo appuntamento, è quindi difficile evidenziare una formazione favorita su tutte. L’Italia, che ha mancato le semifinali nella passata edizione, punta a recitare un ruolo da protagonista, sarà da subito importante creare la giusta alchimia per provare a mettere in difficoltà anche i team più quotati. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 18:00 per la sfida contro la Svizzera, questa prima giornata farà capire già molto sulle ambizioni di Constantini e De Zanna.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la prima giornata dei Mondiali 2024 di curling misto, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 10:00!