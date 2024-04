LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA: c’è Gaia Sabbatini nei 1500 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2024 in programma a Xiamen in Cina. La stagione della Diamond League, il più importante circuito mondiale di meeting di atletica leggera, prende il via con la prima tappa che si terrà nel primo pomeriggio italiano di oggi. La finale è prevista quest’anno a Bruxelles il 13 e 14 settembre. Una data da segnare sul calendario è venerdì 30 agosto, quando si terrà la 44ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea presso lo stadio Olimpico di Roma. Si parte con due tappe in Cina, a Xiamen oggi e successivamente a Suzhou.

Nella prima tappa della Diamond League l’Italia sarà rappresentata da Gaia Sabbatini nei 1500 metri, con partenza alle 14:37 italiane. Il livello della competizione è eccezionale, come sempre nella Diamond League, con la partecipazione annunciata della campionessa del mondo dei 10.000 metri Gudaf Tsegay e altre atlete di alto livello come Diribe Welteji e Freweyni Hailu. Per Sabbatini, questa sarà la prima competizione all’aperto dell’anno, a circa 48 giorni dagli Europei di Roma e a circa 100 giorni dalle Olimpiadi. Sabbatini ha già registrato un tempo inferiore allo standard di qualificazione per Parigi, essendo la seconda migliore italiana di sempre nei 1500 metri.

Tra gli altri eventi, sarà presente anche Armand Duplantis, protagonista annunciato alle Olimpiadi di Parigi 2024, che quest’anno cercherà la doppietta d’oro Europei-Olimpiadi e anche il resto del programma promette spettacolo, con nomi come Mutaz Barshim e Pedro Pichardo tra i protagonisti. Sul rettilineo a dieci corsie di Xiamen, ci saranno Christian Coleman e Fred Kerley nei 100 metri, mentre nelle altre gare ci si aspetta la presenza di atleti del calibro di Sha’Carri Richardson, Tobi Amusan e Lamecha Girma.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2024 in programma a Xiamen in Cina, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 11.35. Buon divertimento!