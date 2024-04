LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: superpole e gara-1 ad Assen, Bulega sfida Bautista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La stagione di Superbike è ripresa con le prime prove libere ad Assen, nei Paesi Bassi, ha visto Toprak Razgatlioglu stabilire il miglior tempo. Il pilota turco, quarto nella classifica generale, ha guidato la sua BMW registrando un tempo di 1:35.684, battendo Alex Lowes su Kawasaki e Alvaro Bautista su Ducati.

Alvaro Bautista, che è attualmente secondo in classifica, è tra i favoriti per il titolo, forte delle sue ultime quattro vittorie consecutive su questa pista. Anche Remy Gardner e Jonathan Rea, entrambi su Yamaha, si sono classificati bene, finendo tra i primi cinque.

I piloti italiani hanno incontrato più difficoltà: Nicolò Bulega, leader del campionato, si è piazzato decimo. Dietro di lui, altri piloti come Andrea Iannone e Michael Ruben Rinaldi hanno concluso le prove con tempi non ottimali, mostrando la necessità di miglioramenti per le prossime sessioni.

