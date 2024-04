LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: match alla portata per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024. Il torneo è ormai entrato nel vivo e le azzurre sono chiamate a due ultime sfide decisive in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali.

Percorso fino a questo momento abbastanza positivo per l’Italia, che in classifica occupa la quarta posizione con 5 punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Le azzurre sono uscite pesantemente sconfitte contro Inghilterra e Francia, formazioni fuori portata per tutta la concorrenza, mentre si sono imposte contro l’Irlanda. D’Incà e compagne sono in piena lotta per il terzo posto finale, risultato che garantirebbe la qualificazione ai prossimi Mondiali, le ultime due sfide contro Scozia e Galles rappresenteranno dei veri e propri scontri diretti in tal senso. La Scozia occupa infatti il quinto posto, subito alle spalle dell’Italia, con 4 punti, una vittoria e 2 sconfitte. Gli scontri diretti tra queste due formazioni sorridono alle azzurre, capaci di imporsi in 5 degli ultimi scontri diretti, nel match del Sei Nazioni della passata stagione è però stata la Scozia ad avere la meglio. Si tratta di due squadre con un livello assai simile, sulla carta si dovrebbe assistere ad un match molto equilibrato, con l’Italia leggermente favorita.

FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA: Vittoria Ostuni Minuzzi, Aura Muzzo, Alyssa D’Incà, Beatrice Rigoni, Francesca Granzotto, Veronica Madia, Sofia Stefan, Elisa Giordano, Francesca Sgoribini, Ilaria Arrighetti, Giordana Duca, Sara Tounesi, Sara Seye, Vittoria Vecchini, Silvia Turani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:15!