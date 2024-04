Sport in tv oggi (mercoledì 17 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 17 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Freccia Vallone e con il Tour of the Alps. Prosegue il preolimpico di tiro a segno, in serata Conegliano e Scandicci si affronteranno nella gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Da non perdere il ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio.

Ampio spazio al tennis con i tornei di Madrid, Monaco, Bucarest per gli uomini, mentre le donne saranno impegnate tra Stoccarda e Rouen. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 17 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 17 aprile

01.00 SURF (World League Championship Tour) – Margaret River (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Qualificazioni maschili e semifinali femminili (diretta streaming su UIPM Tv)

10.00 ATP 250 Bucarest, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 CALCIO (amichevole) – Italia Under 16-Belgio Under 16 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 ATP 500 Barcellona, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Vavassori-Bautista Agut (ore 11.00), Musetti-Carballes Baena (terzo match dalle ore 11.00)

11.00 ATP 250 Monaco, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.15 CICLISMO – Tour of the Alps, terza tappa: Schwaz-Schwaz (diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 dalle ore 12.35; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.35)



11.30 WTA 250 Rouen, secondo turno e ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Trevisan-Osaka (secondo turno, secondo match dalle ore 11.30)

11.35 CICLISMO – Freccia Vallone (diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 dalle ore 14.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.25, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 12.45)

12.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.30 WTA 500 Stoccarda, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Errani/Paolini-Eikeri-Neel (torneo di doppio, ottavi di finale, quarto match dalle ore 12.30)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Freccia Vallone (diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 dalle ore 16.50; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.50)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TIRO A SEGNO (Preolimpico) – Carabina maschile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.00 TIRO A SEGNO (Preolimpico) – Carabina femminile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BASKET (Europe Cup, finale d’andata) – Chemnitz-Bahcesehir (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Champions League, quarti di finale) – Gara-3: Tenerife-Tofas (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Schio (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-1: Conegliano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV)

20.30 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Brescia-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 SCACCHI – Torneo dei Candidati (diretta streaming sul canale YouTube della FIDE e chess.com)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno quarti di finale) – Bayern Monaco-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno quarti di finale) – Manchester City-Real Madrid (diretta streaming su Amazon Prime Video)

22.00 PADEL (A1 Padel) – Chile Open, terza giornata (diretta streaming su DAZN)

