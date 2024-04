LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: salite brevi, ma pendenze in doppia cifra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge annualmente in Italia ed Austria sulle strade del Tirolo, giunta alla 47ma edizione, la settima con questa denominazione. La corsa è arrivata al giro di boa, e dopo le emozioni vissute nelle prime due giornate di gara, quest’oggi si ritorna nel territorio austriaco per la tappa mezzana che, per altitudini e intensità, si preannuncia spettacolare.

Nonostante una lunghezza complessiva che non raggiunge i 125 km, la terza frazione del Tour of The Alps 2024 non sarà affatto una passeggiata per i corridori. Dopo una prima parte piuttosto semplice da affrontare, se non per un paio di dentelli che potrebbero infastidire il ritmo degli atleti, la corsa si farà decisamente interessante nel tratto finale. Saranno le salite di Weerberg e di Pillberg (da percorrere per due volte) il teatro dove probabilmente si deciderà il vincitore di questa tappa.

La giornata di ieri ha visto la vittoria a Stans di Alessandro De Marchi, e gli italiani proveranno a giocarsi nuovamente le proprie carte anche quest’oggi. Fari puntati su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius), staccato di 13″ dal leader della classifica generale su Tobias Foss (INEOS-Grenadiers). Da non sottovalutare per un eventuale successo anche Chris Harper (Team Jayco-Alula), Ben O’Connor (AG2R Decathlon La Mondiale) ed Esteban Chaves (EF Education-EasyPost).

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della terza tappa del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge annualmente in Italia ed Austria sulle strade del Tirolo, il cui via è programmato alle 11.15.