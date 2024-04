LIVE Musetti-Carballes Baena, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: il terraiolo spagnolo non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona che vedrà contrapposti Lorenzo Musetti e Roberto Carballes Baena. Primo incontro in carriera tra l’azzurro e lo spagnolo, due specialisti di questa superficie che promettono di regalare grandissimo spettacolo.

Lorenzo Musetti inizia un periodo importantissimo della sua stagione. L’italiano infatti difende punti pesantissimi tra questo torneo e il Roland Garros, e servono vittorie in serie per evitare di sprofondare in classifica. Il talentuosissimo classe 2002 sta provando a venire fuori da un periodo complicatissimo, fatto di tante sconfitte e prestazioni insufficienti. La paternità sembra però aver dato nuova linfa, anche tennistica, a Musetti, che prima a Miami e poi a Montecarlo è tornato ad esprimere un livello di gioco vicino alle sue potenzialità. Il n.24 al monda debutta al secondo turno dopo un bye al primo, sui campi che l’anno scorso lo hanno visto spingersi fino in semifinale (persa dopo un grande duello contro Stefanos Tsitsipas).

Il primo avversario dell’azzurro è un terraiolo provetto. Robert Carballes Baena, n.72 della classifica ATP, quando vede la terra rossa si trasforma. È successo esattamente ciò anche quest’anno, con la finale raggiunta dall’iberico nel 250 di Marrakech (sconfitto in due set dal nostro Matteo Berrettini). Carballes Baena ha esordito a Barcellona battendo con un rapido 6-2 6-4 il transalpino Hugo Grenier. Lo spagnolo è un tennista assolutamente da non sottovalutare su questa superficie, ma l’azzurro sulla carta dispone di un bagaglio tecnico decisamente superiore. Se Musetti gioca come sa, non dovrebbe riscontrare troppi problemi a portare a casa una vittoria che sarebbe pesantissima sia per il morale sia per la classifica. In palio un posto in ottavi di finale contro il vincente di Ofner-Tsitsipas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Musetti-Carballes Baena, match di secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Da sempre quello della Catalogna è uno dei 500 più ambiti e prestigiosi dell’intera stagione. Quello fra l’azzurro e lo spagnolo sarà il terzo incontro a partire dalle 11.00 sulla Pista Andres Gilmeno. La giornata sarà aperta da un altro Italia-Spagna che vede affrontarsi Vavassori e Bautista Agut, seguita da Thompson-Munar. Buon divertimento e buon tennis a tutti!