Freccia Vallone femminile 2024 oggi in tv: orari, altimetria, favorite. Il Muro di Huy sarà il giudice supremo

Arriva la Freccia Vallone, tappa intermedia del trittico delle Ardenne. In Belgio sarà nuovamente il momento di mettersi in luce per prendersi un’altra vittoria di prestigio, una delle gare più longeve del panorama femminile e giunta alla ventisettesima edizione.

PERCORSO

Solo 146 i chilometri per questa edizione, con la Cote de Gives all’inizio seguito dalla Cote de Courriere e la Cote d’Evrehailles, tutte nei primi 55 chilometri. Poi si entra in un circuito con la Cote d’Erefe, 2,1 km al 5%, e lo storico Muro di Huy. Doppietta che verrà ripetuta per due volte, la seconda con lo storico muro che fa inerpicare il gruppo fino al traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Al solito le favorite sono le grandi della categoria. Lo scorso anno Demi Vollering (SD Worx) riuscì ad imporsi e sarà di nuovo la stella della sua squadra. Tante in vcerca di gloria come Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco), Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal), Katarzyna Niewiadoma (Canyon / SRAM) e magari Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike), mentre in casa Italia occhio alla coppia Gaia Realini-Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

ORARI

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.45-18.10

FRECCIA VALLONE DONNE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 16.55, RaiSport dalle 16.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN dalle 16.55, RaiPlay dalle 16.50