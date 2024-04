LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA: gara imprevedibile senza i big, occasione per Pidcock, Ayuso e Cosnefroy

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 della Freccia Vallone. La corsa “di mezzo” del Trittico delle Ardenne darà grande spettacolo, con il suo classico arrivo sul micidiale Muro di Huy. Un’annata in cui non sono presenti i big principali, anche se la start list è comunque di livello assoluto con un tasso d’imprevedibilità che si alza alle stelle.

Dalla partenza di Charleroi all’arrivo sul Muro di Huy saranno 198,8 i chilometri che il gruppo dovrà affrontare. Per questo 2024 gli organizzatori hanno deciso in indurire ancora di più il percorso aumentano il numero di volte che ci sarà da scalare il Muro de Huy. Prima dell’arrivo effettivo verrà affrontato dai corridori altre tre volte, per un totale di quattro passaggi, fatto unico nella storia della corsa. Strappo conclusivo inserito in un anello finale decisamente selettivo: si incomincia con la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5%, per poi arrivare al simbolo della corsa, il Muro de Huy. Un’autentica rampa di solo 1300 metri con pendenze micidiali; quella media è del 9,6%, ma dopo 500 metri pedalabili arriva l’inferno. La strada si fa sempre più arcigna fino a raggiungere il picco massimo del 17% a 400 metri dal traguardo, restando poi sul 12% costante fino agli ultimi cento metri.

Assente il dominatore dell’anno scorso Tadej Pogacar, con lo sloveno che ha in calendario solo una classica, la ‘Doyenne’. Non sarà presente neanche Mathieu Van der Poel, che si prende una giornata di riposo dalle gare dopo che nell’ultimo mese ha dominato in lungo e in largo. Il campo partenti dunque si apre, anche se il favorito tecnico dovrebbe essere Thomas Pidcock. Il britannico della INEOS Grenadiers ha trionfato domenica scorsa all’Amstel Gold Race, e vuole ripetersi provando a rimanere in corsa per completare l’en plein delle Ardenne. Sulle pendenze arcigne del muro conclusivo si potrebbe trovare bene anche lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), così come può giocarsi le sue carte il transalpino Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Si presenta con una squadra a più punte l’EF Education – EasyPost che può contare su Richard Carapaz, Ben Healy e attenzione anche ad Archie Ryan. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Pello Bilbao (Bahrain – Victorious9 possono ambire ad un risultato prestigioso, mentre per quel che riguarda i colori azzurri occhi puntati su Andrea Bagioli (Lidl Trek) e Diego Ulissi (UA Team Emirates).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Freccia Vallone 2024, “corsa di mezzo” del Trittico delle Ardenne arrivata all’edizione n.88. Start list con una qualità media impressionante, che garantisce spettacolo e incertezza per tutta la giornata. La corsa partirà alle 11.35, dopo che la carovana avrà effettuato il consueto tratto di trasferimento. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!