LIVE Freccia Vallone femminile 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Gaia Realini

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Freccia Vallone femminile 2024. Sul leggendario Mur de Huy sarà spettacolo al termine id 143 km ricchi di saliscendi. Per la prima volta nella storia della corsa la gara femminile inizierà e terminerà dopo quella maschile, ed inoltre gli organizzatori hanno deciso di ridurre a 2 i passaggi sul Mur de Huy.

La settimana delle Ardenne entra nel vivo con la seconda delle tre classiche. Come detto, si susseguiranno i saliscendi con le atlete che affronteranno Cotè de Gives, Cotè de Courriere, Cotè d’Evrehailles nella prima parte di gara. Finale scoppiettante con il doppio passaggio Cotè d’Ereffe e sullo storico Mur de Huy. Tra le favorite spicca l’olandese Demi Vollering (Team SD-Worx), che dovrà vedersela con un’agguerrita Lidl-Trek.

La squadra statunitense punta sulle azzurre Elisa Longo Borghini e Gaia Realini. Quest’ultima nella passata edizione si classificò al terzo posto salendo sul podio all’esordio in carriera nella Freccia Vallone. Occhi puntati, come spesso accade, sulla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing). Tra le possibili outsiders infine le veterane Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco) ed Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Team).

La Freccia Vallone femminile 2024 inizierà alle 13.55. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport e Raisport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della corsa a partire dalle 15.00.