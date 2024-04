Conegliano-Scandicci oggi in tv, finale A1 volley femminile: orario gara-1, programma in chiaro, streaming

Oggi mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Scandicci, gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso si apre l’atto conclusivo che mette in palio il tricolore, si gioca al meglio delle cinque partite: conquista il titolo chi vince tre incontri. Le padrone di casa partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia un confronto particolarmente intenso ed equilibrato, da seguire con grande interesse vista la caratura delle due squadre.

La corazzata veneta andrà a caccia del sesto sigillo consecutivo, il settimo della propria storia. Sarà l’ottava finale per le Pantere, che persero soltanto nel 2013 contro Piacenza. Primo atto conclusivo per la compagine toscana, che non vuole smettere di sognare. In semifinale le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno eliminato Novara alla bella di spareggio, mentre il sestetto di coach Massimo Barbolini ha surclassato la quotatissima Milano.

Conegliano si affiderà soprattutto all’opposto Isabelle Haak, alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, alla regista Joanna Wolosz, alle centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, al libero Monica De Gennaro. Scandicci sarà nelle mani della bomber Ekaterina Antropova, dei martelli Zhu Ting e Britt Herbots, della palleggiatrice Maja Ognjenovic, delle centrali Ana Carolina Da Silva e Linda Nwakalor, del libero Beatrice Parrocchiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 17 aprile

Ore 20.30 Finale Scudetto, gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.