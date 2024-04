LIVE Conegliano-Scandicci, A1 volley femminile 2024 in DIRETTA: inizia la serie della finale scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, match valido per gara-1 della finale Scudetto di volley femminile 2023-2024. Finalmente il momento della verità è arrivato, la lunga serie di finale al meglio delle 5 partite prende ufficialmente il via in una sfida del tutto inedita.

Conegliano è giunto alla sua ottava finale Scudetto consecutiva, mentre per Scandicci è una prima volta assoluta. Le Pantere giungono a questo appuntamento al termine di una stagione perfetta: vittoria in Supercoppa Italia, vittoria in Coppa Italia, finale Scudetto e finale di Champions League, con una sola sconfitta subita. La formazione di coach Santarelli ha superato senza patemi Roma ai quarti di finale, mentre in semifinale ha dovuto faticare più del previsto contro Novara (2-1). Scandicci, dopo aver concluso la Regular Season in seconda posizione, ha avuto la meglio su Vallefoglia ai quarti di finale, mentre in semifinale ha superato, a sorpresa, con un doppio 3-0 Milano. Gli scontri diretti tra queste due formazioni parlano chiaro: Scandicci ha vinto solo uno dei 1o precedenti. Conegliano parte con tutti i favori del pronostico, ma Scandicci ha dimostrato di star vivendo un ottimo momento di forma, specialmente grazie a giocatrici come Carol e Zhu Ting, che sembrano ritrovate.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, match valido per gara-1 della finale Scudetto di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!